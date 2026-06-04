BT Group Aktie
WKN: 794796 / ISIN: GB0030913577
|BT Group-Investition
|
04.06.2026 10:04:00
FTSE 100-Wert BT Group-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in BT Group von vor 10 Jahren angefallen
Vor 10 Jahren wurde die BT Group-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren BT Group-Anteile 4,32 GBP wert. Bei einem Investment von 100 GBP in BT Group-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 23,156 BT Group-Aktien. Die gehaltenen BT Group-Aktien wären am 03.06.2026 47,01 GBP wert, da der Schlussstand 2,03 GBP betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 52,99 Prozent eingebüßt.
Der Marktwert von BT Group betrug jüngst 19,93 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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