FTSE 100-Wert BT Group-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in BT Group von vor 10 Jahren angefallen

Bei einem frühen BT Group-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades BT Group-Anteilen via Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 3,98 GBP. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 GBP in die BT Group-Aktie investierten, hätten nun 251,509 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 23.09.2026 gerechnet (1,92 GBP), wäre die Investition nun 482,52 GBP wert. Damit hätte sich die Investition um 51,75 Prozent vermindert.

Der Börsenwert von BT Group belief sich jüngst auf 18,66 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at