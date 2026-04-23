Bunzl Aktie
WKN: A0ET3E / ISIN: GB00B0744B38
|Top-Dividende
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23.04.2026 14:03:28
FTSE 100-Wert Bunzl-Aktie: Diese Dividendenauszahlung können Bunzl-Aktionäre erwarten
Bei der Hauptversammlung von FTSE 100-Wert Bunzl am 22.04.2026 wurde eine Dividende für das Jahr 2025 in Höhe von 0,74 GBP je Aktie beschlossen. Damit ergab sich für die Dividende im Vorjahresvergleich keine Veränderung, wie die Dividendenhistorie zeigt. Somit schüttet Bunzl insgesamt 242,20 Mio. GBP an Aktionäre aus. Die Gesamtausschüttung vergrößerte sich damit im Vergleich zum Vorjahr um 5,95 Prozent.
Bunzl- Ausschüttungsrendite im Blick
Der Bunzl-Anteilsschein ging am Tag der Hauptversammlung bei 24,09 GBP aus dem London-Handel. Heute wird die Bunzl-Aktie mit Dividendenabschlag gehandelt. Der Ex-Dividende-Handel kann optisch negative Auswirkungen auf den Aktienkurs haben. Die Dividendenauszahlung an die Bunzl-Investoren erfolgt kurze Zeit später. Die Bunzl-Aktie verzeichnet für das Jahr 2025 eine Dividendenrendite von 3,57 Prozent. Die Dividendenrendite stieg damit im Vergleich zum Vorjahr, als sie noch 2,24 Prozent betrug.
Gegenüberstellung von tatsächlicher Rendite und Aktienkurs
Innerhalb von 1 Jahr hat sich der Aktienkurs von Bunzl via London 0,964 Prozent erhöht. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Zugewinn von 15,93 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.
Bunzl- Dividendenaussichten
Für das Jahr 2026 gehen FactSet-Analysten von einer Steigerung der Dividende auf 0,76 GBP aus. Die Dividendenrendite würde demnach laut FactSet-Schätzungen auf 3,17 Prozent nachlassen.
Wichtigste Eckdaten von Dividenden-Aktie Bunzl
Der Börsenwert des FTSE 100-Unternehmens Bunzl beträgt aktuell 7,586 Mrd. GBP. Bunzl weist aktuell ein KGV von 14,67 auf. Der Umsatz von Bunzl belief sich in 2025 auf 11,845 Mrd. GBP. Das EPS summierte sich derweil auf 1,42 GBP.
Redaktion finanzen.at
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