WKN: A0ET3E / ISIN: GB00B0744B38

Profitable Bunzl-Investition? 13.01.2026 10:03:41

FTSE 100-Wert Bunzl-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Bunzl-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Bunzl-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Bunzl-Anteilen an der Börse LSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 18,38 GBP. Bei einem Investment von 10 000 GBP in Bunzl-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 544,070 Bunzl-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 12.01.2026 auf 20,82 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11 327,53 GBP wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 13,28 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von Bunzl bezifferte sich zuletzt auf 6,71 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

