FTSE 100-Wert Bunzl-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bunzl von vor 10 Jahren eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Bunzl-Aktie gebracht.

Vor 10 Jahren wurde das Bunzl-Papier an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Bunzl-Papier an diesem Tag bei 23,27 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 429,738 Bunzl-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Bunzl-Anteile wären am 21.09.2026 11 233,35 GBP wert, da der Schlussstand 26,14 GBP betrug. Damit wäre die Investition 12,33 Prozent mehr wert.

Zuletzt ergab sich für Bunzl eine Börsenbewertung in Höhe von 8,35 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at