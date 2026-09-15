Bunzl Aktie

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WKN: A0ET3E / ISIN: GB00B0744B38

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Lukrativer Bunzl-Einstieg? 15.09.2026 10:03:29

FTSE 100-Wert Bunzl-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bunzl von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Bunzl-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurde das Bunzl-Papier via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Bunzl-Aktie an diesem Tag 25,39 GBP wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 39,389 Bunzl-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 14.09.2026 gerechnet (25,82 GBP), wäre die Investition nun 1 017,02 GBP wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 1,70 Prozent angezogen.

Bunzl erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 8,23 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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