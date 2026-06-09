Bunzl Aktie

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WKN: A0ET3E / ISIN: GB00B0744B38

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Investmentbeispiel 09.06.2026 10:04:08

FTSE 100-Wert Bunzl-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bunzl von vor einem Jahr abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Bunzl-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurde die Bunzl-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Bunzl-Anteile bei 22,96 GBP. Bei einem Investment von 10 000 GBP in Bunzl-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 435,540 Bunzl-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 08.06.2026 gerechnet (24,94 GBP), wäre das Investment nun 10 862,37 GBP wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 8,62 Prozent.

Bunzl markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 7,93 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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