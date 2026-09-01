FTSE 100-Wert Bunzl-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bunzl von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Bunzl eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr wurde das Bunzl-Papier via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 25,14 GBP. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in die Bunzl-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 397,772 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 11 105,81 GBP, da sich der Wert eines Bunzl-Anteils am 28.08.2026 auf 27,92 GBP belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 11,06 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Bunzl belief sich zuletzt auf 8,96 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at