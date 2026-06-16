Bunzl Aktie
WKN: A0ET3E / ISIN: GB00B0744B38
|Bunzl-Performance
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16.06.2026 10:03:56
FTSE 100-Wert Bunzl-Aktie: So viel hätte eine Investition in Bunzl von vor 3 Jahren gekostet
Das Bunzl-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 30,59 GBP wert. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 100 GBP in die Bunzl-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 3,269 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 83,43 GBP, da sich der Wert eines Bunzl-Anteils am 15.06.2026 auf 25,52 GBP belief. Damit hätte sich das Investment um 16,57 Prozent verkleinert.
Der Marktwert von Bunzl betrug jüngst 8,15 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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