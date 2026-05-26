Bunzl Aktie
WKN: A0ET3E / ISIN: GB00B0744B38
|Bunzl-Investment
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26.05.2026 10:03:47
FTSE 100-Wert Bunzl-Aktie: So viel hätte eine Investition in Bunzl von vor 5 Jahren abgeworfen
Bunzl-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Bunzl-Aktie an diesem Tag bei 22,83 GBP. Bei einem Bunzl-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4,380 Bunzl-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 104,51 GBP, da sich der Wert eines Bunzl-Papiers am 22.05.2026 auf 23,86 GBP belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 4,51 Prozent vermehrt.
Alle Bunzl-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 7,69 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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