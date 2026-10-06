Bunzl Aktie

Bunzl für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0ET3E / ISIN: GB00B0744B38

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lukratives Bunzl-Investment? 06.10.2026 10:03:24

FTSE 100-Wert Bunzl-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Bunzl-Investment von vor 3 Jahren verloren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Bunzl-Investment verlieren können.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Bunzl-Anteilen via Börse LSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Bunzl-Anteile bei 29,56 GBP. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in das Bunzl-Papier investiert hätte, hätte er nun 33,829 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Bunzl-Aktie auf 26,22 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 887,01 GBP wert. Damit hätte sich das Investment um 11,30 Prozent vermindert.

Bunzl markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 8,27 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Bunzl plc

mehr Nachrichten