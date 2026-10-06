FTSE 100-Wert Bunzl-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Bunzl-Investment von vor 3 Jahren verloren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Bunzl-Investment verlieren können.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Bunzl-Anteilen via Börse LSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Bunzl-Anteile bei 29,56 GBP. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in das Bunzl-Papier investiert hätte, hätte er nun 33,829 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Bunzl-Aktie auf 26,22 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 887,01 GBP wert. Damit hätte sich das Investment um 11,30 Prozent vermindert.

Bunzl markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 8,27 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at