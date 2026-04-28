Bunzl Aktie
WKN: A0ET3E / ISIN: GB00B0744B38
|Langfristige Performance
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28.04.2026 10:03:39
FTSE 100-Wert Bunzl-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Bunzl-Investment von vor 5 Jahren verdient
Am 28.04.2021 wurde das Bunzl-Papier via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 22,91 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 436,436 Bunzl-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Bunzl-Aktien wären am 27.04.2026 10 627,22 GBP wert, da der Schlussstand 24,35 GBP betrug. Aus 10 000 GBP wurden somit 10 627,22 GBP, was einer positiven Performance von 6,27 Prozent entspricht.
Der Börsenwert von Bunzl belief sich jüngst auf 7,88 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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