Bunzl Aktie

Bunzl für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0ET3E / ISIN: GB00B0744B38

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Bunzl-Investment 21.07.2026 10:04:12

FTSE 100-Wert Bunzl-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Bunzl-Investment von vor 5 Jahren verdient

Wer vor Jahren in Bunzl-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse LSE Handel mit dem Bunzl-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 26,23 GBP. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 381,186 Bunzl-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 20.07.2026 auf 27,30 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10 406,37 GBP wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 4,06 Prozent angewachsen.

Jüngst verzeichnete Bunzl eine Marktkapitalisierung von 8,98 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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