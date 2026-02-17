Bunzl Aktie
WKN: A0ET3E / ISIN: GB00B0744B38
|Lohnende Bunzl-Anlage?
|
17.02.2026 10:11:40
FTSE 100-Wert Bunzl-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Bunzl-Investment von vor einem Jahr verloren
Heute vor 1 Jahr fand via Börse LSE Handel mit Bunzl-Anteilen statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 34,40 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 29,070 Bunzl-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 612,79 GBP, da sich der Wert eines Bunzl-Papiers am 16.02.2026 auf 21,08 GBP belief. Damit wäre die Investition um 38,72 Prozent gesunken.
Bunzl markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 6,88 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Bunzl plc
|
10:11
|FTSE 100-Wert Bunzl-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Bunzl-Investment von vor einem Jahr verloren (finanzen.at)
|
10.02.26
|FTSE 100-Titel Bunzl-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Bunzl von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
03.02.26
|FTSE 100-Papier Bunzl-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Bunzl-Investment von vor 5 Jahren verloren (finanzen.at)
|
27.01.26
|FTSE 100-Wert Bunzl-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Bunzl von vor 3 Jahren angefallen (finanzen.at)
|
21.01.26
|Zuversicht in London: Zum Ende des Mittwochshandels Pluszeichen im FTSE 100 (finanzen.at)
|
20.01.26
|Schwacher Wochentag in London: FTSE 100 präsentiert sich letztendlich schwächer (finanzen.at)
|
20.01.26
|Schwacher Handel in London: So entwickelt sich der FTSE 100 am Nachmittag (finanzen.at)
|
20.01.26
|FTSE 100-Papier Bunzl-Aktie: So viel hätte eine Investition in Bunzl von vor einem Jahr gekostet (finanzen.at)
Analysen zu Bunzl plc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Bunzl plc
|24,40
|0,33%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich fester -- DAX nach Richtungssuche schlussendlich in Grün -- Märkte in Fernost schließen uneins - Feiertag in Shanghai
Während es am heimischen Aktienmarkt nach oben ging, begab sich der deutsche Leitindex auf Richtungssuche. Die US-Börsen bewegen sich am Dienstag aufwärts. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am zweiten Handelstag der Woche uneinheitlich.