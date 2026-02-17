FTSE 100-Wert Bunzl-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Bunzl-Investment von vor einem Jahr verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Bunzl-Investment gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse LSE Handel mit Bunzl-Anteilen statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 34,40 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 29,070 Bunzl-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 612,79 GBP, da sich der Wert eines Bunzl-Papiers am 16.02.2026 auf 21,08 GBP belief. Damit wäre die Investition um 38,72 Prozent gesunken.

Bunzl markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 6,88 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

