FTSE 100-Wert Bunzl-Aktie: So viel Verlust hätte ein Bunzl-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden Bunzl-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Bunzl-Aktie bei 24,17 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 41,375 Bunzl-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 882,12 GBP, da sich der Wert einer Bunzl-Aktie am 08.12.2025 auf 21,32 GBP belief. Damit hätte sich das Investment um 11,79 Prozent verkleinert.
Bunzl wurde jüngst mit einem Börsenwert von 6,93 Mrd. GBP gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
