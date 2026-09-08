Bunzl Aktie
WKN: A0ET3E / ISIN: GB00B0744B38
|Profitabler Bunzl-Einstieg?
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08.09.2026 10:03:40
FTSE 100-Wert Bunzl-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Bunzl von vor 3 Jahren bedeutet
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Bunzl-Anteilen an der Börse LSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Bunzl-Aktie an diesem Tag 28,07 GBP wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 3,563 Bunzl-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 94,19 GBP, da sich der Wert eines Bunzl-Papiers am 07.09.2026 auf 26,44 GBP belief. Das entspricht einer Einbuße um 5,81 Prozent.
Bunzl wurde am Markt mit 8,53 Mrd. GBP bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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