Bunzl Aktie
WKN: A0ET3E / ISIN: GB00B0744B38
|Frühe Anlage
|
17.03.2026 10:03:59
FTSE 100-Wert Bunzl-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Bunzl von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurde die Bunzl-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 29,62 GBP. Hätte ein Anleger 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Bunzl-Aktie investiert, befänden sich nun 337,610 Bunzl-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Bunzl-Papiere wären am 16.03.2026 7 663,74 GBP wert, da der Schlussstand 22,70 GBP betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 23,36 Prozent verringert.
Insgesamt war Bunzl zuletzt 7,32 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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