FTSE 100-Wert Bunzl-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Bunzl von vor 3 Jahren angefallen

Heute vor 3 Jahren wurde die Bunzl-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 29,78 GBP. Bei einem Bunzl-Investment von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 33,580 Bunzl-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 26.01.2026 auf 20,36 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 683,68 GBP wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 31,63 Prozent abgenommen.
Zuletzt ergab sich für Bunzl eine Börsenbewertung in Höhe von 6,63 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
