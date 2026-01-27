Bunzl Aktie

Bunzl für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0ET3E / ISIN: GB00B0744B38

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Rentable Bunzl-Investition? 27.01.2026 10:03:57

FTSE 100-Wert Bunzl-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Bunzl von vor 3 Jahren angefallen

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Bunzl-Aktie gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurde die Bunzl-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 29,78 GBP. Bei einem Bunzl-Investment von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 33,580 Bunzl-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 26.01.2026 auf 20,36 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 683,68 GBP wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 31,63 Prozent abgenommen.

Zuletzt ergab sich für Bunzl eine Börsenbewertung in Höhe von 6,63 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Bunzl plc

mehr Nachrichten