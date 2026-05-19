Bunzl Aktie
WKN: A0ET3E / ISIN: GB00B0744B38
|Lukrative Bunzl-Investition?
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19.05.2026 10:04:09
FTSE 100-Wert Bunzl-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Bunzl von vor 3 Jahren angefallen
Heute vor 3 Jahren wurde das Bunzl-Papier via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Bunzl-Papiers betrug an diesem Tag 31,37 GBP. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 318,776 Bunzl-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 18.05.2026 auf 24,00 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7 650,62 GBP wert. Aus 10 000 GBP wurden somit 7 650,62 GBP, was einer negativen Performance von 23,49 Prozent entspricht.
Jüngst verzeichnete Bunzl eine Marktkapitalisierung von 7,51 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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