Bunzl Aktie

Bunzl für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0ET3E / ISIN: GB00B0744B38

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Langfristige Anlage 14.04.2026 10:03:52

FTSE 100-Wert Bunzl-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Bunzl von vor einem Jahr angefallen

Anleger, die vor Jahren in Bunzl-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Bunzl-Aktie an der Börse LSE ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 30,42 GBP. Wer vor 1 Jahr 100 GBP in die Bunzl-Aktie investiert hat, hat nun 3,287 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 77,28 GBP, da sich der Wert einer Bunzl-Aktie am 13.04.2026 auf 23,51 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 22,72 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von Bunzl belief sich zuletzt auf 7,58 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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