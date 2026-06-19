FTSE 100-Wert Burberry-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Burberry von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Burberry-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Burberry-Papier via Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die Burberry-Aktie bei 10,88 GBP. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in das Burberry-Papier investiert hätte, befänden sich nun 919,118 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 18.06.2026 10 542,28 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 11,47 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 5,42 Prozent erhöht.

Jüngst verzeichnete Burberry eine Marktkapitalisierung von 4,04 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at