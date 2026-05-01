Burberry Aktie
WKN: 691197 / ISIN: GB0031743007
|Performance im Blick
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01.05.2026 10:03:56
FTSE 100-Wert Burberry-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Burberry-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Burberry-Anteilen an der Börse LSE feiertags-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 7,35 GBP. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 GBP in die Burberry-Aktie investierten, hätten nun 135,980 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Burberry-Aktie auf 11,58 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 574,38 GBP wert. Damit hätte sich das Investment um 57,44 Prozent vermehrt.
Burberry war somit zuletzt am Markt 4,05 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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