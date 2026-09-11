FTSE 100-Wert Burberry-Aktie: So viel hätte eine Investition in Burberry von vor 10 Jahren gekostet

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Burberry-Einstiegs gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Burberry-Papier an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Burberry-Papier 12,53 GBP wert. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 798,085 Burberry-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 10.09.2026 8 216,28 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 10,30 GBP belief. Die Abnahme von 10 000 GBP zu 8 216,28 GBP entspricht einer negativen Performance von 17,84 Prozent.

Der Börsenwert von Burberry belief sich jüngst auf 3,71 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at