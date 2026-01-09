FTSE 100-Wert Burberry-Aktie: So viel hätte eine Investition in Burberry von vor einem Jahr abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Burberry-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse LSE Handel mit dem Burberry-Papier statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 9,57 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 10,452 Burberry-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 139,53 GBP, da sich der Wert einer Burberry-Aktie am 08.01.2026 auf 13,35 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 39,53 Prozent gesteigert.

Burberry war somit zuletzt am Markt 4,80 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at