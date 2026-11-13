FTSE 100-Wert Burberry-Aktie: So viel hätte eine Investition in Burberry von vor einem Jahr gekostet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Burberry-Aktie Anlegern gebracht.

Die Burberry-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 12,28 GBP. Bei einem Burberry-Investment von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 814,332 Burberry-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 11,81 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 613,19 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 3,87 Prozent verringert.

Burberry war somit zuletzt am Markt 3,94 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at