Burberry Aktie

Burberry für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 691197 / ISIN: GB0031743007

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Performance unter der Lupe 24.04.2026 10:03:40

FTSE 100-Wert Burberry-Aktie: So viel Verlust hätte ein Burberry-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Burberry-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Burberry-Aktie via Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 12,48 GBP. Bei einem Burberry-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 8,013 Burberry-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Burberry-Aktie auf 11,50 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 92,15 GBP wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 7,85 Prozent verringert.

Der Marktwert von Burberry betrug jüngst 4,19 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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