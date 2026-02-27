Burberry Aktie
WKN: 691197 / ISIN: GB0031743007
|
27.02.2026 10:03:43
FTSE 100-Wert Burberry-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Burberry von vor 10 Jahren bedeutet
Vor 10 Jahren wurden Burberry-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Burberry-Anteile 12,69 GBP wert. Hätte ein Anleger 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Burberry-Aktie investiert, befänden sich nun 78,802 Burberry-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Burberry-Papiers auf 11,92 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 938,93 GBP wert. Das entspricht einem Minus von 6,11 Prozent.
Burberry erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 4,24 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
