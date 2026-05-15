Burberry Aktie

Burberry für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 691197 / ISIN: GB0031743007

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Burberry-Investment im Blick 15.05.2026 10:03:59

FTSE 100-Wert Burberry-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Burberry von vor 5 Jahren bedeutet

Investoren, die vor Jahren in Burberry-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 5 Jahren wurde die Burberry-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Burberry-Papier bei 20,70 GBP. Investoren, die vor 5 Jahren 100 GBP in die Burberry-Aktie investierten, hätten nun 4,831 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Papiere wären am 14.05.2026 52,32 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 10,83 GBP belief. Damit wäre die Investition 47,68 Prozent weniger wert.

Am Markt war Burberry jüngst 4,16 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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