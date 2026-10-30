FTSE 100-Wert Burberry-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Burberry von vor 5 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Burberry-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Am 30.10.2021 wurden Burberry-Anteile an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Burberry-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 19,20 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in die Burberry-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 5,209 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 29.10.2026 auf 10,37 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 53,99 GBP wert. Damit beträgt die Performance des Investments -46,01 Prozent.

Am Markt war Burberry jüngst 3,74 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at