Burberry Aktie

Burberry für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 691197 / ISIN: GB0031743007

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Burberry-Anlage 30.01.2026 10:03:53

FTSE 100-Wert Burberry-Aktie: So viel Verlust hätte eine Burberry-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Burberry-Aktien gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Burberry-Aktie via Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Burberry-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 11,95 GBP. Investoren, die vor 10 Jahren 100 GBP in die Burberry-Aktie investierten, hätten nun 8,368 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 29.01.2026 auf 11,20 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 93,72 GBP wert. Damit hätte sich die Investition um 6,28 Prozent verkleinert.

Am Markt war Burberry jüngst 3,99 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Burberry plc

mehr Nachrichten