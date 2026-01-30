FTSE 100-Wert Burberry-Aktie: So viel Verlust hätte eine Burberry-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Burberry-Aktien gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Burberry-Aktie via Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Burberry-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 11,95 GBP. Investoren, die vor 10 Jahren 100 GBP in die Burberry-Aktie investierten, hätten nun 8,368 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 29.01.2026 auf 11,20 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 93,72 GBP wert. Damit hätte sich die Investition um 6,28 Prozent verkleinert.

Am Markt war Burberry jüngst 3,99 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at