Burberry Aktie

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WKN: 691197 / ISIN: GB0031743007

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Profitabler Burberry-Einstieg? 27.03.2026 10:05:09

FTSE 100-Wert Burberry-Aktie: So viel Verlust hätte eine Burberry-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Burberry-Aktien gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Burberry-Aktie statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 13,20 GBP. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 757,576 Burberry-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 26.03.2026 7 833,33 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 10,34 GBP belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 21,67 Prozent eingebüßt.

Insgesamt war Burberry zuletzt 3,71 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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