Burberry Aktie
WKN: 691197 / ISIN: GB0031743007
|Burberry-Anlage
|
09.10.2026 10:04:05
FTSE 100-Wert Burberry-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Burberry von vor 10 Jahren bedeutet
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Burberry-Anteilen an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Burberry-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 14,64 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 6,831 Burberry-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Burberry-Aktie auf 10,07 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 68,78 GBP wert. Das entspricht einem Schwund von 31,22 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Burberry eine Börsenbewertung in Höhe von 3,67 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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