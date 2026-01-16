FTSE 100-Wert Burberry-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Burberry von vor 3 Jahren bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Burberry-Aktie Investoren gebracht.

Vor 3 Jahren wurde das Burberry-Aktie via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 22,73 GBP wert. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 43,995 Burberry-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 566,87 GBP, da sich der Wert einer Burberry-Aktie am 15.01.2026 auf 12,89 GBP belief. Damit hätte sich das Investment um 43,31 Prozent vermindert.

Zuletzt ergab sich für Burberry eine Börsenbewertung in Höhe von 4,76 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at