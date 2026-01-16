Burberry Aktie
WKN: 691197 / ISIN: GB0031743007
|Lukrative Burberry-Investition?
|
16.01.2026 10:03:45
FTSE 100-Wert Burberry-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Burberry von vor 3 Jahren bedeutet
Vor 3 Jahren wurde das Burberry-Aktie via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 22,73 GBP wert. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 43,995 Burberry-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 566,87 GBP, da sich der Wert einer Burberry-Aktie am 15.01.2026 auf 12,89 GBP belief. Damit hätte sich das Investment um 43,31 Prozent vermindert.
Zuletzt ergab sich für Burberry eine Börsenbewertung in Höhe von 4,76 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|Burberry plc
|14,70
|-1,31%
