Burberry Aktie
WKN: 691197 / ISIN: GB0031743007
|Lukratives Burberry-Investment?
|
13.03.2026 10:03:45
FTSE 100-Wert Burberry-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Burberry von vor 3 Jahren bedeutet
Vor 3 Jahren wurde die Burberry-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 22,95 GBP. Bei einem Investment von 100 GBP in Burberry-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4,357 Burberry-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 12.03.2026 46,45 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 10,66 GBP belief. Damit hätte sich die Investition um 53,55 Prozent verkleinert.
Burberry war somit zuletzt am Markt 3,82 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Burberry plc
|
10:03
|FTSE 100-Wert Burberry-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Burberry von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
09:29
|Schwacher Handel in London: FTSE 100 fällt zum Start (finanzen.at)
|
09.03.26
|Börse London in Rot: FTSE 100 fällt (finanzen.at)
|
06.03.26
|FTSE 100-Titel Burberry-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Burberry-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
27.02.26
|Börse London: FTSE 100 in Grün (finanzen.at)
|
27.02.26
|FTSE 100-Wert Burberry-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Burberry von vor 10 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
25.02.26
|Freundlicher Handel: FTSE 100 am Nachmittag im Aufwind (finanzen.at)
|
23.02.26
|Zuversicht in London: FTSE 100 am Montagmittag in Grün (finanzen.at)