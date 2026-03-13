FTSE 100-Wert Burberry-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Burberry von vor 3 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Burberry-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Vor 3 Jahren wurde die Burberry-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 22,95 GBP. Bei einem Investment von 100 GBP in Burberry-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4,357 Burberry-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 12.03.2026 46,45 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 10,66 GBP belief. Damit hätte sich die Investition um 53,55 Prozent verkleinert.

Burberry war somit zuletzt am Markt 3,82 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at