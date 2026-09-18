Burberry Aktie
WKN: 691197 / ISIN: GB0031743007
|Burberry-Performance
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18.09.2026 10:04:01
FTSE 100-Wert Burberry-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Burberry von vor einem Jahr bedeutet
Heute vor 1 Jahr wurden Burberry-Anteile via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 11,40 GBP wert. Bei einer 100-GBP-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 8,772 Burberry-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 17.09.2026 auf 10,14 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 88,90 GBP wert. Damit wäre die Investition um 11,10 Prozent gesunken.
Burberry markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 3,62 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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