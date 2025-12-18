Centrica Aktie

Centrica für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0DK6K / ISIN: GB00B033F229

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Centrica-Anlage 18.12.2025 10:03:28

FTSE 100-Wert Centrica-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Centrica-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Centrica-Einstiegs gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Centrica-Papier via Börse LSE ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 1,26 GBP. Bei einem Investment von 100 GBP in Centrica-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 79,208 Centrica-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 17.12.2025 131,60 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 1,66 GBP belief. Das kommt einer Steigerung um 31,60 Prozent gleich.

Der Centrica-Wert an der Börse wurde auf 7,52 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Centrica plcmehr Nachrichten