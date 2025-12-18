FTSE 100-Wert Centrica-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Centrica-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Centrica-Einstiegs gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Centrica-Papier via Börse LSE ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 1,26 GBP. Bei einem Investment von 100 GBP in Centrica-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 79,208 Centrica-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 17.12.2025 131,60 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 1,66 GBP belief. Das kommt einer Steigerung um 31,60 Prozent gleich.

Der Centrica-Wert an der Börse wurde auf 7,52 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

