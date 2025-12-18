Centrica Aktie
WKN: A0DK6K / ISIN: GB00B033F229
|Centrica-Anlage
|
18.12.2025 10:03:28
FTSE 100-Wert Centrica-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Centrica-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Centrica-Papier via Börse LSE ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 1,26 GBP. Bei einem Investment von 100 GBP in Centrica-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 79,208 Centrica-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 17.12.2025 131,60 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 1,66 GBP belief. Das kommt einer Steigerung um 31,60 Prozent gleich.
Der Centrica-Wert an der Börse wurde auf 7,52 Mrd. GBP beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Centrica plcmehr Nachrichten
|
10:03
|FTSE 100-Wert Centrica-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Centrica-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
11.12.25
|Pluszeichen in London: So bewegt sich der FTSE 100 am Nachmittag (finanzen.at)
|
11.12.25
|FTSE 100-Wert Centrica-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Centrica von vor 10 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
04.12.25
|FTSE 100-Papier Centrica-Aktie: So viel hätte eine Investition in Centrica von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
27.11.25
|FTSE 100-Handel aktuell: Letztendlich Pluszeichen im FTSE 100 (finanzen.at)
|
27.11.25
|Schwacher Handel in London: So bewegt sich der FTSE 100 am Donnerstagmittag (finanzen.at)
|
27.11.25
|FTSE 100-Wert Centrica-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Centrica-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
20.11.25
|FTSE 100-Titel Centrica-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Centrica-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)