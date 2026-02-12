Centrica Aktie

Centrica für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0DK6K / ISIN: GB00B033F229

Profitables Centrica-Investment? 12.02.2026 10:03:36

FTSE 100-Wert Centrica-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Centrica-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in Centrica eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Die Centrica-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 1,37 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 729,661 Centrica-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 420,65 GBP, da sich der Wert eines Centrica-Anteils am 11.02.2026 auf 1,95 GBP belief. Das entspricht einem Plus von 42,06 Prozent.

Der Börsenwert von Centrica belief sich jüngst auf 8,63 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

