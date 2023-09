FTSE 100-Wert Centrica-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Centrica eingefahren

Vor Jahren in Centrica-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Am 28.09.2022 wurde die Centrica-Aktie via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 0,76 GBP. Bei einem 100-GBP-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 132,310 Centrica-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 208,72 GBP, da sich der Wert einer Centrica-Aktie am 27.09.2023 auf 1,58 GBP belief. Das entspricht einer Zunahme von 108,72 Prozent.

Alle Centrica-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 9,11 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at