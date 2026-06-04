Centrica Aktie
WKN: A0DK6K / ISIN: GB00B033F229
|Langfristige Performance
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04.06.2026 10:04:00
FTSE 100-Wert Centrica-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Centrica von vor einem Jahr abgeworfen
Das Centrica-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Centrica-Anteile bei 1,62 GBP. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in das Centrica-Papier investiert hätte, hätte er nun 6 184,292 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Centrica-Papiere wären am 03.06.2026 11 648,11 GBP wert, da der Schlussstand 1,88 GBP betrug. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 16,48 Prozent gesteigert.
Der Centrica-Wert an der Börse wurde auf 8,43 Mrd. GBP beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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