FTSE 100-Wert Centrica-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Centrica von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Centrica eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Das Centrica-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Centrica-Anteile bei 1,62 GBP. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in das Centrica-Papier investiert hätte, hätte er nun 6 184,292 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Centrica-Papiere wären am 03.06.2026 11 648,11 GBP wert, da der Schlussstand 1,88 GBP betrug. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 16,48 Prozent gesteigert.

Der Centrica-Wert an der Börse wurde auf 8,43 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at