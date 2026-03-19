Centrica Aktie
WKN: A0DK6K / ISIN: GB00B033F229
|Investmentbeispiel
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19.03.2026 10:04:12
FTSE 100-Wert Centrica-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Centrica-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit Centrica-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Centrica-Anteile 1,01 GBP wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 99,059 Centrica-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 208,92 GBP, da sich der Wert eines Centrica-Anteils am 18.03.2026 auf 2,11 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 108,92 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von Centrica belief sich zuletzt auf 9,53 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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