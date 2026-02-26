FTSE 100-Wert Centrica-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Centrica-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit der Centrica-Aktie statt. Der Schlusskurs der Centrica-Aktie betrug an diesem Tag 0,53 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in die Centrica-Aktie investiert hätte, hätte er nun 189,552 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 25.02.2026 372,37 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 1,96 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 272,37 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von Centrica betrug jüngst 8,63 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at