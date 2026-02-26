Centrica Aktie
WKN: A0DK6K / ISIN: GB00B033F229
|Performance im Blick
|
26.02.2026 10:03:25
FTSE 100-Wert Centrica-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Centrica-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit der Centrica-Aktie statt. Der Schlusskurs der Centrica-Aktie betrug an diesem Tag 0,53 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in die Centrica-Aktie investiert hätte, hätte er nun 189,552 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 25.02.2026 372,37 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 1,96 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 272,37 Prozent vermehrt.
Der Marktwert von Centrica betrug jüngst 8,63 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Centrica plc
|
26.02.26
|FTSE 100-Wert Centrica-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Centrica-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
23.02.26
|Zurückhaltung in London: FTSE 100 gibt zum Handelsende nach (finanzen.at)
|
23.02.26
|Zuversicht in London: FTSE 100 am Montagmittag in Grün (finanzen.at)
|
20.02.26
|Starker Wochentag in London: FTSE 100 mit Kursplus (finanzen.at)
|
19.02.26