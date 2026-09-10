Centrica Aktie
WKN: A0DK6K / ISIN: GB00B033F229
|Centrica-Investition im Blick
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10.09.2026 10:03:55
FTSE 100-Wert Centrica-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Centrica-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Vor 5 Jahren wurde die Centrica-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Centrica-Aktie bei 0,50 GBP. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in die Centrica-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2 012,356 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.09.2026 gerechnet (1,51 GBP), wäre die Investition nun 3 043,69 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 204,37 Prozent erhöht.
Centrica wurde am Markt mit 6,90 Mrd. GBP bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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