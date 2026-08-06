Centrica Aktie
WKN: A0DK6K / ISIN: GB00B033F229
|Centrica-Investition im Blick
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06.08.2026 10:03:55
FTSE 100-Wert Centrica-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Centrica von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Centrica-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Centrica-Papier bei 1,40 GBP. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in das Centrica-Papier investiert hätte, befänden sich nun 7 158,196 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 10 844,67 GBP, da sich der Wert eines Centrica-Papiers am 05.08.2026 auf 1,52 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 8,45 Prozent vermehrt.
Jüngst verzeichnete Centrica eine Marktkapitalisierung von 6,92 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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