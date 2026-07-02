FTSE 100-Wert Centrica-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Centrica von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Centrica-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 1 Jahr wurde das Centrica-Papier via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 1,58 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 63,151 Centrica-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 106,00 GBP, da sich der Wert eines Centrica-Anteils am 01.07.2026 auf 1,68 GBP belief. Damit beträgt die Performance des Investments +6,00 Prozent.

Zuletzt verbuchte Centrica einen Börsenwert von 7,73 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at