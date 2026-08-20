FTSE 100-Wert Centrica-Aktie: So viel hätte eine Investition in Centrica von vor 10 Jahren gekostet

Das Centrica-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Centrica-Papier letztlich bei 2,37 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 421,941 Centrica-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 659,28 GBP, da sich der Wert eines Centrica-Anteils am 19.08.2026 auf 1,56 GBP belief. Damit hätte sich das Investment um 34,07 Prozent vermindert.

Centrica wurde jüngst mit einem Börsenwert von 7,16 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at