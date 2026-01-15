Centrica Aktie
WKN: A0DK6K / ISIN: GB00B033F229
|Centrica-Investment im Blick
|
15.01.2026 10:03:27
FTSE 100-Wert Centrica-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Centrica-Investment von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse LSE Handel mit dem Centrica-Papier statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 1,33 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 74,934 Centrica-Aktien im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 14.01.2026 132,26 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 1,77 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 32,26 Prozent gesteigert.
Der Börsenwert von Centrica belief sich zuletzt auf 8,05 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
