Centrica Aktie

Centrica für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0DK6K / ISIN: GB00B033F229

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Lohnende Centrica-Investition? 23.04.2026 10:03:25

FTSE 100-Wert Centrica-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Centrica von vor 5 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Centrica-Aktien gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit dem Centrica-Papier statt. Der Schlusskurs der Centrica-Anteile betrug an diesem Tag 0,55 GBP. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in die Centrica-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 18 096,272 Anteilen. Die gehaltenen Centrica-Aktien wären am 22.04.2026 37 984,08 GBP wert, da der Schlussstand 2,10 GBP betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 279,84 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von Centrica belief sich jüngst auf 9,38 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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