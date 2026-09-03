Centrica Aktie
WKN: A0DK6K / ISIN: GB00B033F229
|Profitables Centrica-Investment?
|
03.09.2026 10:04:02
FTSE 100-Wert Centrica-Aktie: So viel Verlust hätte ein Centrica-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurde das Centrica-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Centrica-Papier 1,54 GBP wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 65,125 Centrica-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 02.09.2026 auf 1,50 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 97,43 GBP wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 2,57 Prozent eingebüßt.
Centrica wurde jüngst mit einem Börsenwert von 6,90 Mrd. GBP gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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