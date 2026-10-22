FTSE 100-Wert Centrica-Aktie: So viel Verlust hätte ein Centrica-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Centrica gewesen.

Vor 1 Jahr wurde das Centrica-Papier via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 1,75 GBP. Bei einem Investment von 1 000 GBP in die Centrica-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 572,082 Centrica-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 21.10.2026 852,69 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 1,49 GBP belief. Damit hätte sich das Investment um 14,73 Prozent verkleinert.

Alle Centrica-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 6,67 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at