Centrica Aktie

Centrica für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0DK6K / ISIN: GB00B033F229

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Rentable Centrica-Anlage? 13.11.2025 10:04:25

FTSE 100-Wert Centrica-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Centrica von vor 10 Jahren bedeutet

Anleger, die vor Jahren in Centrica-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Centrica-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 2,09 GBP. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in das Centrica-Papier investiert hätte, hätte er nun 478,927 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 829,26 GBP, da sich der Wert eines Centrica-Papiers am 12.11.2025 auf 1,73 GBP belief. Mit einer Performance von -17,07 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Centrica wurde jüngst mit einem Börsenwert von 7,96 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Centrica plcmehr Nachrichten