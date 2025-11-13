Centrica Aktie
WKN: A0DK6K / ISIN: GB00B033F229
|Rentable Centrica-Anlage?
|
13.11.2025 10:04:25
FTSE 100-Wert Centrica-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Centrica von vor 10 Jahren bedeutet
Centrica-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 2,09 GBP. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in das Centrica-Papier investiert hätte, hätte er nun 478,927 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 829,26 GBP, da sich der Wert eines Centrica-Papiers am 12.11.2025 auf 1,73 GBP belief. Mit einer Performance von -17,07 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Centrica wurde jüngst mit einem Börsenwert von 7,96 Mrd. GBP gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
